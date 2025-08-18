サトウキビなどに被害を出す害虫のタイワンツチイナゴが徳之島で例年より多く発生しており、鹿児島県が注意を呼びかけています。 タイワンツチイナゴなどのイナゴ類による注意報発表は過去20年で初めてです。 県病害虫防除所は例年、夏場にサトウキビ畑のイナゴ類の発生状況を調査していますが、今年は徳之島で多くの食害が見られたことから今月15日に補足調査を実施。 その結果、76%以上の面積の食害が見られた畑が複数あり、