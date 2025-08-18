国の基本軸をしっかりと 『国のカタチ』をどう構築するか、何より日本の基本軸をどう見据えるか─。今回の参院選、日米関税交渉で、このテーマが浮かび上がってきた。また、大方の国民もそう感じ取ったと思う。 参院選で、与党（自由民主党、公明党）が退潮し、新興勢力の参政党、国民民主党が躍進。特に、参政党の躍進ぶりが注目を集めた。なぜ、このような結果になったのか？ 個人が自由に情報発信し、ネッ