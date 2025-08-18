香川県警のインターンシップに参加した大学生 香川県警が大学生を対象にしたインターンシップを開き、学生が通信指令室などで警察の仕事を体験しました。 香川県警のインターンシップに参加したのは大学3年生10人です。毎年夏頃に行っていて、参加者は5日間で交通事故現場の点検や犯罪捜査などを体験します。 初日の18日は110番通報などを受ける通信指令室を見学し、勤務体制などを学びました。