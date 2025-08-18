今年のお盆休み期間中にJR各社の新幹線や特急などを利用した人は約1317万9000人で、去年から94万人ほど増えたことがわかりました。【映像】混雑する駅ホームの様子JR各社によりますと、今年のお盆休みの期間にあたる8月8日〜17日までに全国で新幹線や在来線の特急などを利用した人は約1317万9000人でした。去年の同じ時期の約1.08倍で、利用した人は94万3000人ほど増えました。JR東海では、東海道新幹線や特急の利用者は合わ