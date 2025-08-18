名古屋市港区で8月18日、予約制の乗合車両「Dバス」の実証運行が始まりました。公共交通の空白地の学区で導入され、買い物などの足として期待されています。港区で18日から実証運行が始まった「Dバス」は、8人乗り予約制の乗合車両です。60代の利用客：「イオン南陽店に買い物に。一度経験してみたいなと」80代の利用客：「買い物に行く楽しみで乗っています。助かるよ、こんなにいいことない」18日朝から多くの利用者が乗り