アメリカとウクライナの首脳会談がワシントンで18日に行われます。ヨーロッパ首脳らも参加する協議も予定されていて、ロシアよりに傾きつつあるともされるトランプ大統領の考えを引き戻せるのかが注目されます。15日に行われた米ロ首脳会談。停戦合意は得られず、プーチン大統領の思惑どおりに進んだと見られるなか、日本時間あす未明、ゼレンスキー大統領とトランプ大統領が会談します。さらに…。EUフォンデアライエン委員長「