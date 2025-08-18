気象庁気象庁は18日、沖縄の南にある熱帯低気圧が今後台風になり、19日にかけて沖縄に接近する見込みだと発表した。雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう求めた。奄美も含め、強風や高波への注意も必要だ。その後も東シナ海を北上し、九州に近づく可能性がある。気象庁によると、19日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、沖縄150ミリ、奄美100ミ