今年のお盆休み期間に全日空や日本航空の国内線や国際線を利用した人は去年を上回り、あわせて327万人に上ったことがわかりました。【映像】混雑する空港の様子全日空によりますと、お盆休み期間の8月8〜17日に国内線を利用した人は159万人ほどで、去年の約1.07倍となりました。大阪・関西万博が開催されている関西方面の搭乗率は93.3％で最も高くなりました。新しいテーマパークが開業した沖縄やベストシーズンの北海道も好