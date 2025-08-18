自民党では、あすから総裁選を前倒しするかどうか議論が本格化します。ただ、「石破おろし」の動きについて国会議員の地元からは自民党への“冷めた声”が聞こえてきました。自民党小林鷹之 元経済安保担当大臣「（ポスターが）雨の日も風の日も働いてくれてるので助かります」地元を駆け回るのは、「ポスト石破」として名前があがる自民党の小林鷹之元経済安全保障担当大臣です。支援者を前に笑顔を見せる小林氏。しかし、