「幻の鳥」として知られるヤイロチョウの貴重な映像が8月17日に高知県四万十町で公開されました。2025年6月に四万十町内で撮影された映像には「幻の鳥」といわれ、生態行動がほとんど知られていないヤイロチョウが羽を広げメスにアピールしている様子とみられる場面が映されていました。木の上にとまっているヤイロチョウの姿も。1羽の上にもう一羽が乗ろうとしてバランスを崩し、落下します。ヤイロチョウの交尾の直前を捉