東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 25176.85（-93.22-0.37%） 中国上海総合指数 3728.03（+31.26+0.85%） 台湾加権指数 24482.52（+148.04+0.61%） 韓国総合株価指数 3177.28（-48.38-1.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8959.27（+20.71+0.23%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81444.75（+847.09+1.05%） １８日のアジア太平洋株式市場はまちまち。米国株価指数先物の時間外取引での上昇や