ユーロ圏１０年債利回り格差仏６８、伊７９ｂｐと縮小傾向落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.753 フランス3.434（+68） イタリア3.538（+79） スペイン3.312（+56） オランダ2.924（+17） ギリシャ3.392（+64） ポルトガル3.145（+39） ベルギー3.277（+52） オーストリア3.066（+31） アイルラン