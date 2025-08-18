アコースティックギターでコードを鳴らしながら、SIONが声を振り絞るように歌いだしたとたん、客席がざわつき、誰かが快哉を叫んだ。そう来るとは──。意表を突かれ、びっくりしたという人は少なくなかったと思う。47年ぶりだという全編が弾き語りのライブにSIONは最高のオープニングを用意して、たちまち観客の気持ちを鷲掴みにした。◆SION 画像(25点)まさか「風向きが変わっちまいそうだ」を弾き語りで聴けるとは思わなかった