俳優の長濱ねる（26）と宮崎優（※崎＝たつさき／24）が17日、所属するフラームの公式インスタグラムに登場。2ショット写真が公開された。【写真】「偶然スタジオで遭遇」長濱ねる＆宮崎優のほのぼの2ショットインスタの投稿では、「偶然スタジオで遭遇！な、ゆうねる」のコメントと「#マネさんカメラ」などのハッシュタグとともに、笑顔の2ショット写真が投稿された。長濱は、今月5日にSeed&Flowerからフラームへの移籍