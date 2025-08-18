俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)の興行収入が、公開73日間で105億円を突破した。また。観客動員数は747万人を越えていることが明らかになった。キャストの吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らから感謝のコメントも届いている。吉沢亮主演の映画『国宝』が興収105億円を突破『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題とな