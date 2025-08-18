映画『スーパーマン』（1978）や『プリシラ』（1994）などで知られた俳優のテレンス・スタンプさんが、現地時間8月17日に亡くなった。87歳だった。【写真】『スーパーマンII／冒険編』（1981）でゾッド将軍を演じたテレンス・スタンプさん遺族がロイター通信に対し、スタンプさんが17日に亡くなったことを発表。「彼は俳優としても作家としても、素晴らしい作品を残しました。それらの作品は、これからも人々に感動とインス