元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。巨大かき氷との“ツーショット”を公開し、注目を集めている。「かき氷の白熊」とつづった柏木。自身の顔よりも大きな？巨大白熊かき氷とのツーショットを披露し、「MeSEUMの写真集撮影で地元の鹿児島に帰ったときの写真です」と説明した。「天文館にあるむじゃきの白熊がだいすき」とラブコールを送り、「ちなみにベビーサイズがちょうど1人前なので