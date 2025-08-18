10月4日スタートのテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜17時30分）のオープニングテーマが、1期以来となるポルノグラフィティが手掛けた「THE REVO」に決定。同曲の一部を聴くことができる本PVが解禁された。【動画】OPテーマはポルノグラフィティによる「THE REVO」アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』本PV「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたっ