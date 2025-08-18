【第1試合展望】第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝4試合が行われる。第1試合は史上7校目の夏2連覇を狙う京都国際（京都）と一昨年春のセンバツ王者・山梨学院（山梨）が激突する。京都国際の最大の武器は経験。昨夏を経験した西村一毅投手（3年）は一回りたくましくなって戻って来た。初戦の健大高崎（群馬）は9回160球を投げ切り、3回戦の尽誠学園（香川）は2番手で4回68球を投げた。昨夏も中崎琉生との二枚看板で頂