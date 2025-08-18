新日本プロレス来年１月４日の東京ドーム大会での引退を控える棚橋弘至（４８）の今後の対戦カードが１８日に発表された。「ファイナルロード」と銘打って所属選手とのシングルマッチを敢行している棚橋は、９月７日の千葉・東金アリーナ大会で永田裕志と対戦が決定。９月２４日には北海道・北ガスアリーナ札幌４６大会でマスター・ワトと対戦する。さらに９月２８日のビッグマッチ神戸ワールド記念ホール大会ではグレート―Ｏ―