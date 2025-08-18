岡山県総社市のヒイゴ池湿地で絶滅のおそれがあるとされる「サギソウ」が可憐な花を咲かせています。 【写真を見る】準絶滅危惧種に指定の可憐な花「サギソウ」がまもなく見ごろに「涼やかな白い花を楽しんで」【岡山・総社市】 涼やかに揺れるサギソウ。シラサギが翼を広げた姿に似ていることから名づけられました。自生地の減少から絶滅のおそれがあるとして、環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。 総社市