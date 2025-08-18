遺児育英基金について記者会見する、呼びかけ人の藤本百男兵庫県議（右）ら＝18日午後、神戸市中央区斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、1月に亡くなった竹内英明元県議の遺児2人の進学を支援しようと、当選同期の県議らが18日、育英基金の立ち上げを発表した。寄付は専用サイトで11月18日まで受け付け、竹内氏へのメッセージも募り、遺族に手渡す。記者会見した呼びかけ人のうち藤本百男県議（自民党）は「会派も