きょうの山形県内は、置賜地方など一部で雨が降ったところもありましたが各地で気温が上がりました。今週は、厳しい暑さが続きそうです。 【写真を見る】山形県内一部で雨も各地で気温上がる今週は厳しい暑さに 午前１０時ごろの山形市内です。時折、強い日差しが照りつける中、日傘を差す人の姿が見られました。 きょうの県内は各地で気温が上がり、山形３３．６度、大江町左沢３３．５度など２２ある観測地点全てで３０度