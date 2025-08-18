パナソニックのニッケル水素電池「エネループ（単3形・4本セット）」が、Amazonで10%OFFの1,960円になっています。 カメラやPCの周辺機器では、何かと乾電池が必要になるもの。エネループは自然放電が少ないため、保存しておいても電池切れの心配が少ないのが魅力。事前に充電してカメラバッグに入れておけば、いざという時に助けられるでしょう。 単4形もセール対象となっており、同じく1,960円です。