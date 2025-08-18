愛知県東海市の伊勢湾岸自動車道で8月18日夕方、トラックなど5台が絡む事故があり、ケガ人が出ています。警察と消防によりますと、午後5時前、「トラックなどが絡む事故があった」と通報がありました。トラックなど5台が絡み、これまでのところ50代の男性1人がケガをして搬送されています。