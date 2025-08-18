人気ユーチューバー・てんちむが、キャミワンピの抜群スタイルからのぞく背中のタトゥーを大胆に披露した。１８日にアップしたインスタグラムで「毛糸の仕事で行ったのですが、おやや？遊んでるように見えますね…？」とつづり、白いキャミソールタイプのトップス姿やノースリーブのミニワンピ姿などの画像をアップ。背中にある羽のタトゥーや腕にあるタトゥーも公開した。また、ストーリーズでは「海外にいる風を出しています