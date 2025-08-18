日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限1620( 514) TOPIX先物 9月限 683( 551) 日経225ミニ 9月限2834(2798) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 16