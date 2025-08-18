日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限8277(8114) 12月限71(71) TOPIX先物 9月限8045(8045) 日経225ミニ 9月限117444(117444) 10月限2075(207