日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 25507( 24077) 12月限 460( 160) TOPIX先物 9月限 21409( 21080) 日経225ミニ 9月限236411(236411) 10月限5552(555