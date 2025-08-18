矢野経済研究所は、国内の飲料市場を調査し、飲料カテゴリー別の動向、流通ルート別動向、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。2024年度の飲料市場は4年連続で拡大が続いた。猛暑・備蓄需要が拡大に寄与した。また、度重なる製品価格改定で飲料市場構造に変化の波もみられた。2024年度の飲料市場規模は、メーカー出荷金額ベースで前年度比102.3％の5兆2800億円と拡大し、猛暑・備蓄需要が寄与したことで4年度連続の成長