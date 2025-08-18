日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、ミルクとけだすティーバッグシリーズの新商品として「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍 4袋入り」を8月25日から発売する。秋冬シーズンのミルクティー需要の高まりに合わせ、ミルクとけだすティーバッグシリーズのラインアップを拡充。寒い季節のティータイムがもっと特別になる、そんな味わいを届ける。「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍4袋入り」はティースタンドでお馴染みの