左から：「uniball ZENTO スタンダードモデル」「同 フローモデル」三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズから、日常を離れた癒やしの時間に寄り添うことをテーマにした「uniball ZENTO スタンダードモデル」（インク色：黒／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全4色）、「uniball ZENTO フローモデル」（インク色：黒／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全2色）の新色を8月