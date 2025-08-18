身体のコリはどうすれば良くなるのか。スポーツトレーナーで理学療法士の中野崇さんは「股関節や背骨を整えたりほぐしたりても、またすぐ固まるのは身体の土台に問題がある」という――。※本稿は、中野崇『40代からの脱力トレーニング』（大和書房）の一部を再編集したものです。■なぜ腰のコリは揉んでも治らないのか脱力トレーニングによって、「力の入れ具合」を適切なバランスに整える。そのためには、「力を入れるべき部位」