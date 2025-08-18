SBIいきいき少額短期保険（以下、SBIいきいき少短）とハルメク・エイジマーケティング（以下、ハルメク）は、両社が共同開発した新たな保険商品「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」（「SBIの医療共済」：（正式名称：保険料一定型医療保険）、「SBIの生命共済」：（正式名称：保険料一定型特約付死亡保険））を、9月16日に発売する。SBIいきいき少短は、当時シニア誌として人気を博していた「いきいき（現：ハルメク）」の読者向け