石川県輪島市門前町で2年ぶりに「黒島天領祭」が復活しました。能登半島地震で被災しバラバラになった神輿は兵庫県の職人の手で修復され”復興の神輿”として町内を練り歩きました。北前船の寄港地として栄えかつて幕府直轄の天領だった輪島市門前町黒島町。毎年8月に行われてきた黒島天領祭が17日、2年ぶりに復活しました。■氏子総代長 林賢一さん：「盛大にできることができて喜んでおります」黒島のまちなかを行くのは総輪島塗