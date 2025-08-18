県内の最低賃金が、初めて1000円を超えます石川労働局長らが18日、馳知事に賃上げに向けた中小企業への協力を要請しました。■石川地方最低賃金審議会・木村 弘 会長：「ことし70円という高い金額になりましたけれど、支援なくてはやっていけない高さだと思いますので、国からも県からもご支援をお願いします」馳知事の元を訪れたのは審議会の木村弘 会長と、石川労働局の八木健一 局長。石川県内の企業などで働くすべての労働者に