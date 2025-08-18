【台北共同】台湾の電子機器受託生産大手、鴻海精密工業の劉揚偉会長は18日、ソフトバンクグループ（SBG）と協力し、米オハイオ州に人工知能（AI）関連施設を建設すると明らかにした。台湾メディアなどの取材に応じた。