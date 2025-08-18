ＮＣＴのメインボーカルを務めているヘチャン（２５）が、デビュー９年にしていよいよソロアーティストとしての第一歩を踏み出すことになった。ヘチャンの所属事務所・ＳＭエンターテインメントは１８日、公式ＳＮＳを通して「ついにソロデビュー！ＮＣＴヘチャン、１ｓｔフルアルバム『ＴＡＳＴＥ』９月８日発売」「タイトル曲『ＣＲＺＹ』を含め全１１曲を収録…真心込めたＲ＆Ｂ音楽」「ヘチャンの好みを味わう作品！」と予