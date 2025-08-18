ベッツに決勝弾を打たれ、マウンドで落胆するスアレス(C)Getty Images手痛い3連敗となった。現地時間8月17日、パドレスは敵地でのドジャース戦に4-5と敗戦。首位攻防3連戦をスイープされ、地区優勝争いからも後退する2ゲーム差の2位になった。【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導く今月3日時点で9ゲームもあった差を埋め、「もう全てはこっちの手の中にある」（フェルナンド・タティスJr.談）