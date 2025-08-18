直島町役場 18日午後、香川県直島町で下草などが燃える火災があり、消火活動中の消防団員１人が軽いけがをしました。 直島町役場によりますと8月18日午後2時半ごろ、香川県直島町で下草などが燃える火災がありました。 火は、約2時間半後の午後5時に鎮圧状態となりましたが、消火活動中に落ちてきた石にあたった男性の消防団員（40代）が打撲などの軽いけがをしました。 男性は自力で病院を受診したということです。