福岡県では8月に入り、はしか患者が5人確認されています。はしかは強い感染力があると言われていて、医師はワクチンの接種を呼びかけています。 福岡県によりますと、はしかの感染が新たに確認されたのは、春日市の10代の女性です。女性は4日に発熱したあと、体に発疹、せき、鼻水などの症状が出ました。その後、複数の医療機関を受診し、17日、はしかと確認されました。感染経路は不明で、福岡県が確認を進めています。福岡県