債権を回収する名目で会社役員の男性に社長に会わせるよう迫ったなどとして、強要などの疑いで警視庁に逮捕された神奈川県警藤沢北署の警察官だった男性ら4人について、東京地検はきょう（18日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由は明らかにしていません。