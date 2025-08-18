元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。豊かな自然に囲まれた環境でのサウナ体験を報告しました。 【写真を見る】【堀北真希さんの妹】NANAMIさん「自分たちで火をおこして薪から温める」自然に囲まれた完全プライベートサウナを満喫NANAMIさんは、「サウナ好きには堪らない場所を発見」と書き出し、友人と一緒にサウナ愛好家にとって魅力的な宿泊施設を訪れ、「003」と番号が