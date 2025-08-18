香川県／池田豊人 知事 解体に向けて入札手続きに入った旧香川県立体育館。民間団体が自己資金による再生を提案していることについて、香川県の池田知事は18日、「団体との話し合いに応じる」とする一方、解体を先延ばししない考えを改めて示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「先方から直接お話をしたいという申し出がある場合には県として話を聞くスタンスでございます」 建築家らでつくる「旧香川県立体育館再