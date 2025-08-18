「牛たん･とろろ･麦めし ねぎし」を展開するねぎしフードサービスは、2025年8月20日から9月12日までの期間限定で「ねぎし×ウルグアイフェア」を開催する。期間中、「しろたんうすぎり」および「牛ロース」には、すべてウルグアイ産の肉を使用する。また、フェア限定メニュー「ウルグアイセット(ねぎし&牛ロースセット)」は特別価格で提供する。さらにフェア期間中、SNSで賞品が当たるキャンペーンを実施するほか、新宿高島屋