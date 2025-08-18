米NVIDIAは8月15日（現地時間）、同社公式ブログを更新し、音声認識約650,000時間と音声翻訳に 350,000時間以上を含む約100万時間の音声データセット「Granary」を公開した。クロアチア語、エストニア語、マルタ語のようなデータ収集が困難な言語も含み、25のヨーロッパ言語で高品質な音声認識・翻訳AIの開発に役立てられるという。NVIDIA、約100万時間の音声データセット「Granary」公開。翻訳、文字起こしモデルもAIの開発に役立