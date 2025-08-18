阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１８日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に出演し、４番を務める阪神・佐藤輝明内野手がホンモノの４番になるために助言した。３１本塁打、７６打点でリーグ２冠を独走する佐藤輝だが、掛布氏は現状を「バットを振って相手バッテリーに恐怖を与えている」と指摘。続けて「本当の４番になるには、バットを振らないことでキャッチャー、バッテリーに何を待っているのか考えさせる怖さが必要だと思いますね」