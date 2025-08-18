ＤＲＥＡＭＧＡＴＥＳＴＡＮＤを３０分ごとの時間制で利用できるチケットを販売する（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１９〜２１日の広島戦（横浜）で、回遊デッキ内にある「ＤＲＥＡＭＧＡＴＥＳＴＡＮＤ」を、３０分ごとの時間制で利用できる「タイムチケット」を販売する。ハマスタ入場券の購入者限定で、当日は簡易座席を設置する。価格は３０分までで８００円、６０分までだと１５００円。滞在時間に応じて料金が変わる