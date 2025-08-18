JR芸備線沿線の3つの自治体が集まり、鉄道を軸にしたまちづくりについて話し合う協議会が開かれました。協議会には、三次・安芸高田・広島の3つの市やJRの担当者などが出席しました。この協議会は、利用が低迷する芸備線の沿線自治体が連携し、まちの活性化に取り組もうと設置されたものです。4回目の18日は、バスなどの二次交通の不足や交通系ICカードが使えない駅があることなど、芸備線が抱える課題を地域ごとに話し合い