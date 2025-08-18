長年の努力が実り、ついに課長から部長へ昇進。しかし、年収はわずか50万円のアップにとどまり、肩透かしを食ったことがある……そんな経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。 本記事では、部長昇進時の年収アップ幅の相場、昇進による負担増の現実、そしてキャリア戦略の考え方について解説します。 部長昇進時の年収アップ幅はどのくらいが一般的？ 昇進時の給与増加幅について一般的な額を提示する